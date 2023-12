Der Inn wird seinen Schotter los: Baggerarbeiten beim Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs

Kufstein, Ebbs – Beim Innkraftwerk Oberaudorf-Ebbs hat sich ganz schön viel Schotter angestaut. Grund dafür sind Hochwassersituationen in den vergangenen Jahren. Die natürliche Strömung kann diese Massen nicht bewegen, daher soll nun ordentlich gebaggert werden. Insgesamt sollen im Stadtgebiet von Kufstein rund 400.000 Kubikmeter Schotter entnommen und abtransportiert werden, informiert der Verbund.

Zuletzt wurde eine solche Maßnahme in den Jahren 2008 bis 2011 durchgeführt. Vier Jahre lang werde die neuerliche Entnahme dauern. Vorbereitungsarbeiten starten noch im Dezember mit der Umgestaltung des Ufers am Inn auf einer Länge von 200 Metern. Die eigentlichen Arbeiten am Wasser starten im Februar nächsten Jahres.