Til Schweiger schlüpft zum ersten Mal in eine Nazi-Rolle

Berlin – Til Schweiger schlüpft in einem neuen Film zum ersten Mal in die Rolle eines Nazis. Der 59-Jährige teilte der dpa auf die Frage nach seinen nächsten Projekten 2024 und 2025 mit: „Der nächste Film, in dem ich zu sehen bin, ist der neue Guy-Ritchie-Film „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, in dem ich zum ersten Mal einen Nazi spiele, obwohl ich geschworen hatte, das nie zu tun.“ Schweiger ergänzte: „Aber bei ihm konnte ich einfach nicht widerstehen und es war großartig.“ Es handelt sich um einen Action-Spionagefilm.