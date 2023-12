Verletzungen zu schwer: Mentor Kinigadner glaubt an Walkners Karriereende

Palm Springs (Kalifornien) - Es hätte seine zehnte Rallye-Dakar werden sollen, stattdessen muss Österreichs-Motorrad-Aushängeschild Matthias Walkner um seine Karriere bangen. In der Vorbereitung in Kalifornien zog sich der Salzburger mehrfache, auch offene, Frakturen an Schien- und Wadenbein und am Fuß sowie einen komplexen Trümmerbruch am linken oberen Sprunggelenk zu. Der 37-Jährige muss sich nach seiner in Palm Spring bereits erfolgten Operation zumindest "auf eine lange Rehaphase" einstellen.