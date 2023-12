Til Schweiger nach Vorwürfen: „Ich kann morgens in den Spiegel gucken“

Til Schweiger bringt seine neue Komödie in die Kinos. Es geht um zwei beste Freunde und eine tödliche Krankheit. Die Medienbranche redete zuletzt viel über seinen vorigen „Manta“-Film – wegen Vorwürfen zu den Setbedingungen. Überschattet das alles die neue Produktion?

Mitten in der Adventszeit bringt Til Schweiger seine neue Komödie „Das Beste kommt noch!“ in die deutschen Kinos. Es geht um die Freundschaft zwischen zwei Männern (gespielt von Schweiger und Michael Maertens). Der Film, der am Donnerstag startet und bei dem Schweiger auch Regisseur war, wurde sogar noch vor seinem jüngsten „Manta Manta“-Streifen gedreht, zu dem es Vorwürfe zu den Setbedingungen gegeben hatte. Der 59-Jährige äußerte sich im Interview der Deutschen Presse-Agentur nun erneut dazu.