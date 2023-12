Gut zu wissen: Wie man gefälschte Versandnachrichten entlarvt und erkennt

Wer für Weihnachten Geschenke online bestellt und Pakete erwartet, ist nicht überrascht, eine E-Mail oder SMS über den Versandstatus zu erhalten. Vorsicht, wenn man von Paketzustellern aufgefordert wird, Daten zu aktualisieren und Geld zu zahlen. Das sind Fake-Nachrichten. Der Link in der Nachricht führt in eine Abo-Falle. Hohe Kosten und Datenklau sind die Folge. Die AK hat nun Tipps, wie man solche Fallen erkennt und was zu tun ist.