Seiler und Speer, Rodelspaß und Hochzeiger Open-Air: Das ist am Wochenende los in Tirol

„Lasst uns froh und munter sein..." - auch wenn sich der Nikolaus und die Tuifl nach der vergangenen Woche erstmal ausruhen dürfen, geht es in Tirol froh und munter weiter. Seiler und Speer sind in der Olympiahalle in Innsbruck zu sehen und der Hochzeiger eröffnet die Skisaison mit einem Open-Air Festival. Im Treibhaus kommt durch „Alexander`s Swing-Time Orchester" weihnachtliche Stimmung auf und die Elferbahnen öffnen für ein langes Rodelwochenende.

📅 FREITAG (8. Dezember)

Galakonzert der Tiroler Kaiserjägermusik

Traditionsreiche Töne im „Saal Tirol" im Congress – um 19 Uhr spielt die Original Tiroler Kaiserjägermusik beim Galakonzert in Innsbruck auf. Die seit 1815 bestehende Blasmusikkapelle präsentiert, unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Norbert Amon, Johann Strauß, Carl Millöcker und Jules Massenet. Karten gibt's hier.

Im „Saal Tirol" spielt die Kaiserjägermusik auf. © sigl

SnowArt Genussfestival in Serfaus, Fiss und Ladis

Ab Freitag gibt es bis zum dritten Adventswochenende in der Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis ein Erlebnis – für Einheimische und Gäste. In diversen Bergrestaurants werden lokale Kochkreationen angeboten und Kulinarik mit Musik vereint. Verschiedene Bands spielen Blues, Jazz, Rock und Volksmusik. Aufgetischt und musiziert wird jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 11.30 bis 15.30 Uhr. Mehr dazu hier.

Freitags-Impro-Krimi in Hall

TheaterliebhaberInnen aufgepasst – um 20 Uhr lädt das Theater Szenario zum Freitags-Impro-Krimi im Theater im Sudhaus ein. Ausgangssituation des Theaters „Falscher Hase" wird das Problem einer Serie an Mordfällen in der Stadt Hall sein. Die Drahtzieher? Das scheinbar so harmlose Theaterpublikum! Es bestimmt in eiskalter Berechnung das Opfer und die Umstände des Mordes, und der Geheimnisvolle tritt seinen blutigen Job an. Die hartgesottene Ermittlerin Luzia Fux und ihr falscher Hase verfolgen jede noch so winzige Spur, schnüffeln in Milieus und seelischen Abgründen, getrieben von der fixen Idee, jeden noch so verstrickten Fall zu lösen und den oder die Täter zu entlarven. Bereit dabei zu sein? Zur Reservierung geht's hier

Ausstellung „gestures of archiving" in Schwaz

Im Palais Enzenberg hat kürzlich die kostenlose Ausstellung „gestures of archiving" geöffnet, die sich mit dem 1944 gegründeten NS Zwangsarbeiterlager zwischen Schwaz und Buch beschäftigt. In jener werden verschiedene Strukturen hinterfragt und die künstlerische Gestik des Archivierens „von alltäglichen Tagebuchaufzeichnungen bis hin zu staatlichen Archiven und deren gesellschaftsrelevanter Bedeutung. Sie folgt den Spuren abgelegter Formen, Überschreibungen, kollektiver Erinnerungen und zeigt verschiedene Aspekte des Archivierens als kulturelle Praxis. Mehr Informationen hier

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos

„Ham kummst" in der Olympiaworld

Das niederösterreichische Duo Seiler & Speer kommt nach Innsbruck. Am Freitag um 20 Uhr gibt's dann „Principessa" und „Waun da Wind geht" in der Innsbrucker Olympiaworld live zu hören. Zu den Tickets gehts hier.

Seit 2014 gibt es die niederösterreichische Band Seiler & Speer. © FLORIAN WIESER

Alfred Dorfer im Treibhaus

Wer sich zum Wochenendbeginn zurücklehnen, mitdenken, aber lachen möchte, sollte dies im Treibhaus tun. Der Wiener Schauspieler und Kabarettist Alfred Dorfer tritt mit seinem Soloprogramm „UND...?" um 20 Uhr auf. Er zeigt Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen und spielt mit Rollen und Perspektiven. Zu den Karten geht's hier.

Ski-Openings auf den Tiroler Pisten Einige Skigebiete starten am Wochenende in die neue Saison. Eine Liste davon haben wir HIER zusammengestellt.

📅 FREITAG und SAMSTAG (8. und 9. Dezember)

Pigeon Fest in der p.m.k.

Alle Punkrock LiebhaberInnen sollten sich am Freitag und Samstag in der p.m.k. versammeln. Zwei Tage lang bietet das „Pigeon Fest" ab 19 Uhr ein musikalisches Erlebnis mit verschiedensten Bands. Zu den Tickets gelangt ihr hier.

📅 SAMSTAG (9. Dezember)

Hochzeiger Open-Air in Jerzens

Nicht nur die Ski dürfen am Samstag beim „Hochzeiger Open-Air" vergessen werden – auch die Partystimmung muss dabei sein. Ö3-DJ Dave Gstraunthaler sorgt für das Warm-Up mit der Ö3-Disco, bevor WANDA die neue Skisaison, um 14 Uhr musikalisch eröffnet. Ab 15.30 Uhr erwartet die BesucherInnen bei der Mittelstation die Ö3-Disco und Aftershowparty. Das ganze Programm findet man hier.

Samstag beginnt die Party mit Ö3-DJ Dave Gstraunthaler. © Ö3

„Swinging Christmas" im Treibhaus

„Alexander's Swing-Time Orchester" garantiert mit einer swingenden Mischung aus den beliebtesten nationalen und internationalen Weihnachtsmelodien die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Die Innsbrucker Big Band präsentiert ein Arrangement aus Eigenkompositionen und neuen Auflagen von beliebten Weihnachtsklassikern. Unterstützt wird die Musikgruppe vom österreichischen Komponisten Florian Bramböck. Zu den Karten geht's hier.

„Schwanensee On Ice" in Kufstein

Die beliebte Geschichte von Schwanensee bringen über 100 EiskunstläuferInnen aus Kufstein und Umgebung sowie GastläuferInnen auf die Eisfläche. Um 17 Uhr kann man in eine magische Welt eintauchen und hat anschließend sogar die Möglichkeit mit den ProtagonistInnen auf's Eis zu gehen. Zu den Tickets geht's hier.

Winter-Warm-Up-Party Schlick 2000

Zum Start in die neue Saison wird eine vielfältige „Winter Warm Up"-Party direkt bei der Bergstation Kreuzjoch veranstaltet. DJ Fabian legt am 9 Uhr, fürs „Warm-Up" auf. Wem danach noch nicht warm ist, wird im Panorama Restaurant mit kostenlosem Punsch und Tee versorgt. Neben der Party bietet der Intersport Pittl und Scott auch ein Touren- und Alpenski-Testing von 9 bis 15 Uhr an. Mehr Informationen zum Programm gibt's hier.

Weihnachtsmarkt im Zammer Kräuterstadl

Der Kräuterstadl öffnet seine Pforten und lädt ein zu besinnlichem Beisammensein abseits des Weihnachtstrubels. Holzfeuer und stimmungsvolle Lichter sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Der kleine, feine Weihnachtsmarkt in Zams findet zwischen 13 und 20 Uhr statt. Ein kleiner Tipp, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Mehr dazu hier.

Tiroler Operettenadvent und Weihnachtsmarkt in Matrei

Zur Vorweihnachtszeit im Wipptal gehört traditionell der Tiroler Operettenadvent. Am zweiten Adventsamstag steht in Matrei am Brenner wieder besinnlich-musikalische und schauspielerische Darbietungen auf dem Programm. Der gemischte Chor Matrei mit dem Orchester wird am Sonntag um 17 Uhr im Gemeindesaal Pfons ein Konzert geben. Auch für die Unterhaltung der Kinder ist mit einem vielseitigen Rahmenprogramm gesorgt. Zu den Karten für das Konzert und weiteren Informationen zur Veranstaltung geht's hier.

Nostalgie im Novellis in Reutte aufleben lassen

Mit 90er- und 2000er Partysound lädt das „Novellis" in Reutte zur Party ein. Ab 20 Jahren darf man ab 21 Uhr dort zu den Backstreet Boys und den Spice Girls abgehen. Mehr dazu gib's hier.

📅 Samstag und Sonntag (9. und 10. Dezember)

Kunst- & Designmarkt in Innsbruck

Neben der Ausstellung „More Than Meets The Eye", in welcher Special Olympics AthletInnen vor der Kamera stehen, bietet der Kunst- & Designmarkt in der Bäckerei auch Workshops für Dekoration zum Selbermachen. Zu kaufen gibt es Selbstgemachtes und auch für die Verpflegung ist von 11 Uhr bis 17 Uhr, jeweils, gesorgt. Mehr Informationen zum Event findet ihr hier.

In der Kulturbackstube „Die Bäckerei" findet die Veranstaltung statt. © Die Bäckerei

Biathlon Austriacup in Osttirol

Der Austriacup stellt den Saisonauftakt für die BiathletInnen in Österreich dar. Zahlreiche Teams, die in dieser Zeit Ihre Vorbereitung in Obertilliach absolvieren, werden sich daran beteiligen. Der Sprintwettkampf beginnt am Samstag um 10 Uhr, so wie die Einzelwettkämpfe am Sonntag. Mehr dazu hier.

Weihnachtsmärkte in Tirol Alle Informationen und Öffnungszeiten der acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ gibt es unter www.adventintirol.com ⭐Bergweihnacht Innsbruck Altstadt und Marktplatz: 15. Nov. bis 23. Dez., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr);

Maria-Theresien-Straße: 25. Nov. bis 6. Jän., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr;

Hungerburg: tägl. 24. Nov. bis 6. Jän., Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Sa, So und feiertags nur bis 18 Uhr.

St. Nikolaus: 24. Nov bis 31. Dez. tägl. 16 bis 21 Uhr;

Wilten: 24. Nov bis 22. Dez. tägl. 16 bis 20 Uhr ⭐St. Johanner Weihnachtsmarkt Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 01.12.2023 - 24.12.2023. An den vier Adventswochenenden, Fr bis So, ab 12 Uhr, am 24.12. ab 10 Uhr ⭐Weihnachtsmärkte in Seefeld Seefelder Weihnachtsmarkt: 1. Dez. bis 6. Jän., tägl. 14 bis 21 Uhr;

Leutascher Museumsadvent und Christkindlmarkt: 03., 10. und 17.12. ab 15 Uhr ⭐Rattenberger Advent Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 24.11.2023 - 17.12.2023; Fr ab 16 Uhr, Sa ab 13.30 Uhr, So ab 15 Uhr ⭐Haller Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; Mo-Fr 15 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 20 Uhr; So 13 bis 20 Uhr; 8. Dez. 10 bis 20 Uhr; Gastrostände haben tägl. bis 21 Uhr geöffnet ⭐Weihnachtsmarkt Kufstein Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 24. Nov. bis 23. Dez., Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertag 14 bis 20 Uhr, Mo/Di Ruhetag

Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein: 25. Nov. bis 17. Dez., jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr ⭐Schwazer Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; geöffnet an allen Wochenenden von Fr bis So sowie am 4. und 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr (sonntags und 04.12. bis 20 Uhr) ⭐Achensee Weihnacht Pertisau, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 23.11.2023 - 17.12.2023

📅 FREITAG bis SONNTAG (8. bis 10. Dezember)

Contemporary Circus Visions im BRUX

Der Verein „Freifall" veranstaltet von Freitag bis Montag im Brux in Innsbruck ein Festival für zeitgenössische Kunst. Im Zentrum des mehrtägigen, vielseitigen Programms steht die Uraufführung des Stücks „alter“. Dieses wird als Eröffnung der Veranstaltung am Freitagabend um 19.30 Uhr aufgeführt. Die Tirolerin Verena Schneider agiert hierbei gemeinsam mit der Kanadierin Charlotte Le May als Artistinnen-Duo. Das Event beinhaltet neben der Aufführung auch ein Publikumsgespräch und eine Videoausstellung. Mehr Informationen zum Ablauf hier.

Im BRUX findet das Festival für zeitgenössischen Zirkus statt. © Verein Freifall

Langes Rodelwochenende im Stubaital

Alle Rodelfreunde aufgepasst! Die Elferbahnen in Neustift im Stubaital öffnen von Freitag bis Sonntag von 9 bis 16 Uhr die Seilbahnen für Rodler:innen. Beide Rodelbahnen sind dann für dieses verlängerte Wochenende geöffnet. Wer lieber nachts rodeln möchte, kann dies am Freitag Abend von 19.30 bis 21 Uhr tun. Die Saison selber startet erst am 22. Dezember. Mehr dazu hier.

25 Jahre Krippenverein „Untere Schranne" in Niederndorf

Im Jubiläumsjahr des Krippenvereins veranstalten die Mitglieder eine Ausstellung im Gemeindesaal und in der alten Turnhalle in Niederdorf. Die Kreationen können dort bewundert und bestaunt werden. Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten und zur Anreise hier.

IBU Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Zu den absoluten Fixpunkten im Biathlon-Kalender zählt der Weltcup im Dezember 2023 im Pillerseetal. Die besten SportlerInnen dieser Disziplin kämpfen dort um die ersten Plätze. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 11.30 Uhr mit dem Sprint der Herren. Anschließend starten die Frauen um 14.25 Uhr. Mehr zu den Wettkämpfen und Tickets hier.

📅 SONNTAG (10. Dezember)

Adventsingen in Tristach

Die Tristacher Sänger bringen mit ihrem Adventsingen die ZuhörerInnen in vorweihnachtliche Stimmung. Das Quartett stimmt um 17 Uhr in der Pfarrkirche Tristach in Osstirol an. Mehr dazu hier.

Maskenaustellung in Pflach

Wer von den Tuifl noch nicht genug bekommen hat ist bei der Maskenausstellung des Vereins „Säuling Tuifl" richtig. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr am Dorfplatz in Pflach, für Speis und Trank ist gesorgt. Mehr dazu hier.

Tiroler Winterfestspiele in Erl

Mit dem Weihnachtsoratorium von Bach werden die Tiroler Winterfestspiele Erl am Sonntag musikalisch im Festspielhaus eröffnet. Die ZuhörerInnen dürfen sich ab 11 Uhr vom Orchester und Chor der Tiroler Festspiele Erl berieseln lassen. Aufgeführt wird „Das Weihnachtsoratorium" von J.S. Bach. Die Winterfestspiele dauern bis zum 7. Januar an. Zu den Tickets und dem Programm geht's hier.