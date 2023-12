Pärchen ertränkte im Mühlviertel Katzen in Pool und filmte Taten

Linz – Ein 41-Jähriger und seine 37-jährige Lebensgefährtin haben im Bezirk Urfahr-Umgebung zumindest zweimal Katzen in Lebendfallen gefangen und anschließend ertränkt. Sie versenkten die Tiere mitsamt der Falle in einem Pool und filmten die Taten sogar. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Als Motiv gaben die Täter an, die Katzen hätten zahlreiche Junghasen in ihrem Stall gerissen.