Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Im Laufe des vergangenen Tages seien etwa 450 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee zu Maria Empfängnis mit. Die Truppen seien weiter dabei, Tunnelschächte, Waffen und weitere Terror-Infrastruktur auszumachen und zu zerstören. In der Nacht seien zudem vom Meer aus Marine- und Geheimdienstkapazitäten der Hamas mit Präzisionsmunition getroffen worden.

In der im Süden gelegenen Stadt Khan Younis, die als eine Hochburg der Hamas unter ihrem Chef Yahya al-Sinwar gilt, seien dessen Terroristen aus der Luft mit Präzisionsschlägen beschossen worden, hieß es. Die gezielten Schläge der Luftwaffe hätten zwei Stunden lang angedauert. Es sei nur "eine Frage der Zeit", bis man Sinwar finde, hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwochabend nach der Umstellung von Sinwars Haus durch die Armee erklärt. Experten vermuten, dass sich Sinwar und seine Führungsriege in einem weit verzweigten Tunnelnetz unter Gaza verschanzt haben. Auch zahlreiche der noch 138 festgehaltenen Geiseln werden dort vermutet.

Sinwar gilt gemeinsam mit Mohammed Deif, Kommandant des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas, als Planer des beispiellosen Massakers in Israel vom 7. Oktober, in dessen Folge rund 1200 Israelis getötet und rund 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israels Armee soll jetzt beide Männer aufspüren.

Die Terrororganisation Hamas berichtete indes, dass bei Kämpfen mit israelischen Spezialtruppen ein verschleppter Soldat ums Leben gekommen sei. Die Al-Qassam-Brigaden hätten die Rettungsaktion bemerkt und dabei mehrere der israelischen Soldaten getötet und verletzt. Auch die Geisel sei ums Leben gekommen. Es habe sich um den 25-jährigen Saar Baruch gehandelt, hieß es unter Anführung von dessen Personalnummer. Von der israelischen Armee war keine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten. Ende Oktober hatte die israelische Armee einen verschleppten Soldaten im Gaza-Streifen befreien können.

Die internationale Kritik an der israelischen Militäraktion hatte in den vergangenen Wochen aufgrund der hohen Opferzahlen und der schwierigen humanitären Situation in dem eng besiedelten Küstenstreifen zugenommen. US-Außenminister Antony Blinken rief das Land am Donnerstag neuerlich dazu auf, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Die israelische Führung habe zwar wichtige zusätzliche Schritte in diese Richtung unternommen, sagte er nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen David Cameron. Es gebe aber nach wie vor eine Lücke zwischen dem, was er bei seinem jüngsten Besuch in Tel Aviv angeregt habe, und was an tatsächlichen Ergebnissen zu beobachten sei.

Blinken sagte in Washington, es gehe zum Beispiel nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten, sondern auch so darüber zu kommunizieren, dass die Menschen tatsächlich wüssten, wohin sie flüchten könnten, wann genau und auf welchem Weg. Außerdem müsse es in solchen Sicherheitszonen Essen, Wasser und Medikamente für die geflüchteten Menschen geben.

"Dies ist etwas, worüber wir regelmäßig mit den Israelis sprechen", betonte er. Auch US-Präsident Joe Biden habe dies am Donnerstag in einem Telefonat mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu angesprochen. "Wir sind uns der außerordentlichen Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst, da Israel es mit einem terroristischen Gegner zu tun hat", der sich absichtlich unter Zivilisten mische, sagte Blinken. Trotzdem sei Israel verpflichtet, alles zu tun, um Zivilisten zu schützen.

Blinken hatte Ende November bei einem Besuch in Tel Aviv gemahnt, "dass Israel vor der Wiederaufnahme größerer Militäroperationen humanitäre Pläne zum Schutz der Zivilbevölkerung aufstellen muss, die weitere Opfer unter unschuldigen Palästinensern minimieren". Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte vor wenigen Tagen: "Wir glauben, dass Israel mehr tun muss, um unschuldige Zivilisten zu schützen." Zu viele unschuldige Palästinenser seien getötet worden.

Israels Bodenoffensive im Gazastreifen lässt den Hunderttausenden palästinensischen Zivilisten kaum noch sichere Zufluchtsorte. In Rafah an der Grenze zu Ägypten suchten so viele Menschen Schutz vor den Kämpfen, dass die Stadt inzwischen weder Lebensmittel noch Strom und auch kein ausreichendes Trinkwasser mehr für sie habe, berichtete ein Reporter der britischen BBC in der Nacht auf Freitag. Angesichts der wachsenden Kritik an stockenden Hilfslieferungen nach Gaza und auf den Druck der USA hin hat sich Israel nun bereit erklärt, am Grenzübergang Kerem Shalom eine zweite Kontrollstelle für Lastwagen mit Hilfsgütern zu nutzen.