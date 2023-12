Zwei Alpha-Musiker im feinen Zusammenspiel

Innsbruck – Schwere und schwierige, jedenfalls höchst anspruchsvolle Sonaten-Kost am Mittwoch beim Kammerkonzert im Haus der Musik. Von Schumann über Brahms und Saint-Saëns spannt sich der Bogen bis herauf zu verspielten musikalischen Fantasien von Claude Debussy.

Am Podium ein Doppel aus Tasten- und Streichgeräten: Herbert Schuch am Flügel, Julian Steckel am Cello (Letzterer als Einspringer für den erkrankten Daniel Müller-Schott). Dass die beiden fremdeln oder mit der Abstimmung zu kämpfen haben könnten, ist bei Musikern dieser Leistungsklasse nicht zu erwarten. Und solche Probleme sind auch nicht spürbar. Vielmehr zeigt sich die umbesetzte Paarung als mustergültig im Zusammenspiel.