Lkw-Verkehr entlang der Brennerstrecke nimmt wieder zu, aber kein Rekord

Schönberg – Nach jahresübergreifend 13 Monaten in Folge mit rückläufigen Lkw-Zahlen an der Brennerautobahn-Hauptmautstelle der Asfinag bei Schönberg nahm der transitierende Schwerverkehr im November das zweite Mal in Folge zu. Wurde bereits im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 3,19 Prozent registriert, so waren es im November erneut knapp drei Prozent mehr. Das entspricht in absoluten Zahlen 219.812 gezählten Lkw-Fahrten in besagter Transit-Kategorie.