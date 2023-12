Weichen für Ärztezentrum in der Reichenau in Innsbruck gestellt

Das Land Tirol und Sozialversicherungen finanzieren jetzt das erste Primärversorgungszentrum (Ärztezentrum) für die medizinische Versorgung in der Reichenau in Innsbruck. Darauf haben sich jetzt Gesundheitskasse und Land Tirol verständigt. Bis Ende 2025 sollen fünf weitere entstehen, das nächste ist in Telfs geplant.