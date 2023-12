Robbie Williams ließ bei Ski-Opening keine Wünsche offen

Abgesehen vom Einstieg in den Showabend mit „Hey Wow Yeah Yeah“, bei dem er nur ganz hinten auf der Bühne zu sehen war und etwas unterging, hatte das Konzert alles parat, was das Enddreißiger-Ohr hören möchte. Der ehemalige Boygroup-Sänger bei Take That bot bei seinen ausschweifenden, aber äußerst unterhaltsamen Lied-Übergängen einen mit Seitenhieben gespickten Abriss seiner Zeit in der einstigen Tennie-Band. „Back For Good“ durfte dabei nicht fehlen.