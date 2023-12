Selena Gomez bestätigt Beziehung mit Benny Blanco

Los Angeles – Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat ihre Beziehung zu Musikproduzent Benny Blanco bestätigt. Auf Instagram kommentierte die 31-Jährige das Bild eines Fan-Accounts, auf dem sie mit Blanco eng umschlungen zu sehen ist, mit den Worten: „Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen.“ Auch in ihrer Instagram-Story postete die Schauspielerin am Freitag das Bild ihres Fingers mit einem Ring mit dem Buchstaben „B“ und ein Selfie der beiden.