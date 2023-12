Innsbruck – Unbekannte Täter brachen am 8. Dezember 2023 gegen 10:50 Uhr in ein in der Sillgasse abgestelltes Firmenfahrzeug ein und entwendeten daraus eine am Beifahrersitz liegende Umhängetasche. In der Tasche befanden sich unter anderem die Tageseinnahmen eines Geschäftes. Durch die Tat entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)