Neuer Swift legt im Frühjahr 2024 los

Salzburg – Knapp vier Jahrzehnte ist er schon im Einsatz, sein Erfolg spricht trotz Kleinwagen-Dimensionen Bände: Mehr als neun Millionen Einheiten konnte Suzuki bisher von seinem Kleinwagen Swift weltweit absetzen, verteilt auf sechs Generationen. In wenigen Monaten ist die Nummer sieben an der Reihe – mit einer etwas anderen Formensprache, modernerem Interieur, doch einem nicht allzu innovativen Antrieb. Denn im Nachfolger will Suzuki weiterhin einen fast schon gewöhnlichen 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor einsetzen, der 83 PS leistet – und mit einem 12-Volt-Mildhybridsystem kooperiert. Gegen Aufpreis kommt die bewährte Allgrip-Allradtechnik zum Einsatz.