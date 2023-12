Von Katastrophen zu guten Geschichten: Josef Nussbaumer wollte andere inspirieren

Beispielsweise der Vorarlberger Hermann Gmeiner, der den Weltkonzern SOS-Kinderdorf mit einem Startkapital von 44 Euro aufgebaut hat. Oder die Außerfernerin Anna Dengl, die als Ärztin und Klosterschwester für Frauengesundheit in Asien, Afrika und Südamerika unterwegs war. Der kürzlich verstorbene Historiker forschte an der Universität Innsbruck lange zu Katastrophen in der Geschichte, also zu Hunger, Erdbeben, Lawinen und dergleichen Negativem. Bei seinen Buchpräsentationen sei dann immer wieder dieselbe Frage aufgekommen: „Gibt es denn gar nichts Positives zu berichten? Wenn man das 30 Mal hört, dann beginnt man nachzudenken“, meinte der Historiker.