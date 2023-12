Mehrere Tote nach Luftangriff im Süden des Gazastreifens

71 Tote und 160 Verletzte seien in das Al-Aqsa-Krankenhaus gebracht worden, 62 Tote und rund 100 Verletzte in die Nasser-Klinik, teilte die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen am Samstag mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der israelische Armeesprecher veröffentlichte am Samstag in arabischer Sprache eine Aufforderung an Einwohner von Wohnorten im nördlichen Gazastreifen, vor den Kämpfen in eine sicherere Gegend im westlichen Teil der Stadt Gaza zu fliehen. Man werde außerdem eine Evakuierung aus Khan Younis in Richtung Westen ermöglichen, hieß es in der Mitteilung. In der Stadt Rafah werden man vom Vormittag an mit einer vierstündigen Feuerpause die Versorgung mit humanitären Hilfsgütern erlauben.