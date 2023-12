Heute zählt's! Inzinger Traum vom Titel dahoam

„Dieses Finale wird alle anderen in den Schatten stellen. So viel Spannung gibt es selten“, scharrt auch Routinier Michael Wagner mit den Hufen. Die Inzinger versuchten im Vorfeld nichts anders zu machen als im vergangenen Jahr, als die Dorf-Idylle vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte aus dem Winterschlaf geholt wurde. Man wiederholte am Montag sogar den Saunabesuch. Nur eines soll anders sein. „Letztes Jahr haben wir in der Höhle des Löwen in Wals den Titel fixiert, heuer können wir es zu Hause schaffen – das wäre noch einmal eine Aufwertung“, träumt Wagner vom „Titel dahoam“.