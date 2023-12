Tirolerin Madeleine Egle rodelt im Einsitzerrennen von Lake Placid zum Sieg

Lake Placid (New York) - Madeleine Egle hat am Samstag beim Weltcup-Auftakt im Kunstbahnrodeln in Lake Placid im Einsitzer triumphiert. Die Rinnerin setzte sich mit zweimal Laufbestzeit vor der Deutschen Julia Taubitz (+0,188 Sek.) und der US-Amerikanerin Summer Britcher (+0,407) durch. Fünfte wurde Lisa Schulte (+0,462). Es standen noch die Sprintrennen auf dem Programm. (APA)