Schwere Kopfverletzung: 25-jähriges Opfer in Lienz mit Erinnerungslücken

Lienz – Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am Samstag, dem 2. Dezember gegen 0.30 Uhr in Lienz im Bereich der Zwergergasse 3 zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Österreicher schwer im Schädelbereich verletzt wurde.

Der genaue Tathergang ist derzeit nicht klar. Laut Polizei war das Opfer gerade in einem Lokal, als er das Glockenläute der Krampusse hörte. Der Mann ging dann hinaus auf die Straße, ums sich die Krampusse anzusehen. Ein Krampusumzug war bei der Polizei aber nicht angemeldet. Kurz darauf kam es zur Tat, bei welcher der 25-jährige Österreicher im Schädelbereich schwer verletzt wurde. Da sich der Mann nicht mehr an die Tat erinnern konnte, zeigte er den Vorfall erst am 9. Dezember an.