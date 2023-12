Mindestens zwölf Tote bei Einsturz einer Mine in Venezuela

Beim Einsturz einer Mine in Venezuela sind nach Regierungsangaben mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich in San José de Wadamapa im Bundesstaat Bolívar ereignet, teilte der Vizeminister für Katastrophenschutz, Carlos Pérez Ampueda, am Samstag mit. In der Region lebt die indigene Gemeinschaft der Ikabarú.