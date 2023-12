Jugendlicher in Frankreich bei Verfolgungsjagd gestorben

Ein 17-Jähriger ist in Frankreich bei einem Unfall während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben gekommen. Der ebenfalls 17-jährige Fahrer des Rollers wurde am Samstag mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Rollerfahrer war demnach am Freitagabend in der östlich von Paris gelegenen Stadt Neuilly-sur-Marne bei Rot über eine Ampel gefahren. Polizisten wollten ihn daraufhin für eine Kontrolle anhalten.