Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten begonnen

In Ägypten hat am Sonntag eine dreitägige Präsidentenwahl begonnen. Die Opposition wurde weitgehend ausgeschaltet. Es wird daher erwartet, dass Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entscheiden wird. Die nach Medienangaben rund 67 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden.