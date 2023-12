75 Jahre Menschenrechte: Genfer UN-Gipfel mit Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Anfang der Woche an den UNO-Jubiläumsfeiern zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Genf teil. Auf Einladung des Menschenrechtskommissars, Volker Türk, wird der Bundespräsident am Dienstag vor anderen Staats- und Regierungschefs eine Keynote-Rede zum Thema "Die Zukunft von Menschenrechten, Klima und Umwelt" halten. Die Folgen der Klimakrise würden "letztlich alle zu spüren bekommen", so Van der Bellen.

Außerdem stehen ein Vier-Augen-Gespräch mit Türk und ein Treffen mit dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, auf dem Programm. Zudem ist Van der Bellen gemeinsam mit Türk und dem bis Jahresende amtierenden Schweizer Bundespräsidenten, Alain Berset, bei einer Paneldiskussion dabei. Die UNO-Generalversammlung habe vergangenes Jahr eine wegweisende Resolution zum Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt verabschiedet, die vor 75 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, unterstrich Van der Bellen im Vorfeld des Genfer Gipfels. Damals seien die verheerenden Folgen der Klimakrise und die Auswirkungen, die sie auch auf die Menschenrechte hat, noch nicht im Bewusstsein der Menschen verankert gewesen, wurde Van der Bellen von seinem Büro zitiert.

Diese Resolution erkenne nun an, dass jeder, überall das Recht habe, "in einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt" zu leben. "Klima- und Umweltkrise sind eine Bedrohung für die Menschenrechte - das klarzustellen war wichtig. Ja, in Genf oder Wien etwa sind Gesundheitsprobleme aufgrund intensiver Hitzewellen oder der Zugang zu Wasser kein so großes Thema wie in Teilen des Globalen Südens. Aber - auch wenn manche das gerne glauben würden - das bedeutet nicht, dass es uns hier weniger betrifft. Im Gegenteil, die Folgen der Klimakrise werden wir letztlich alle zu spüren bekommen", betonte Van der Bellen.

Schon jetzt seien Kinder am stärksten von den Folgen des Klimanotstands betroffen, wie der Bundespräsident festhielt. Etwa durch Luftverschmutzung, Mangelernährung oder fehlendes Trinkwasser: "Es ist die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, die auf dem Spiel steht. Deshalb fordern junge Menschen auf der ganzen Welt die Regierungen auf, eine ehrgeizige Klimapolitik umzusetzen. Was sie verlangen, ist eine lebenswerte Welt. Eine Welt mit ausreichend Lebensmitteln, um das Recht auf Nahrung für alle zu gewährleisten. Eine Welt, in der Umweltverschmutzung nicht das grundlegende Recht auf Gesundheit gefährdet. Das sollte nicht zu viel verlangt sein!"