Bewohner von Khan Younis berichten von Feuergefechten

Bewohner der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens haben von Panzergeschoßen und heftigen Feuergefechten zwischen den israelischen Streitkräften und der Hamas in der Nacht sowie von einer Reihe von Luftangriffen berichtet. In Khan Younis sowie in Jabalia im Norden habe die israelische Armee ihre Angriffe in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt, meldete auch die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf palästinensische Berichte.