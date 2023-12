E-Scooter-Mitfahrer bei Unfall in Innsbruck unter Auto eingeklemmt

Innsbruck – Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter kam es am Samstag gegen 16 Uhr in Innsbruck. Ein 56-jähriger Italiener wollte mit seinem Pkw rückwärts einparken. Dabei geriet ein 59-Jähriger, der vermutlich bei einem 57-Jährigen am E-Scooter mitgefahren war, unter das Auto.