Benefizabend in Telfs: Weihnacht unterm Sternenhimmel

Ein Benefizabend unter freiem Himmel am Telfer Birkenberg mit weihnachtlicher Musik zugunsten des „Tiroler Sternenhimmels“!

Telfs – Am Donnerstag, den 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, lädt das Team des Tiroler Sternenhimmels erstmalig zu einem ganz besonderen Ereignis am Birkenberg in Telfs: ein Benefizabend unter freiem Himmel mit heimischen KünstlerInnen, um gemeinsam Gutes zu tun.

„Nach einigen erfolgreichen Sternenhimmel-Galas mit großem Spendenerfolg haben wir uns nun für diese Open-Air-Variante bei freiem Eintritt entschieden“, so Initiator KR Arthur Thöni im TT-Gespräch. Die zauberhafte Atmosphäre rund um die Kirche am Birkenberg mit dem acht Meter hohen Christbaum schafft die einmalige Kulisse für diesen besonderen Abend.

Grandiose Tiroler Stimmen live unterm „Tiroler Sternenhimmel: Marc Hess und „Tanyc“ Carmen Tannich. © Hess, Franko

Musikalische Weihnachten

Die Gäste können sich auf ein einstündiges, stimmungsvolles Programm mit festlichen Weihnachtsklängen bis hin zu zeitlosen Klassikern freuen, das von heimischen Künstlern wie Marc Hess, Tanyc, jungen Talenten der LMS Telfs und Den Trenkwaldern gestaltet wird. Letztere gehören ja gemeinsam mit der Tiroler Agentur Alpevents zum Gründerteam des Sternenhimmels.

Seit Beginn an unverzichtbarer Teil des „Tiroler Sternenhimmels“: „Die Trenkwalder“, gerade in Tirol auf Weihnachtstour. © M. Reiter

„Wir schließen mit diesem Highlight-Abend unsere Tiroler Weihnachtstour ab, die uns zuvor noch nach Feichten im Kaunertal (14.12.), aufs Adventschiff am Achensee (15.12.) und in die Pfarrkirche Leutasch (16.12.) führt“, so Hubsi Trenkwalder, der als Moderator durch den Abend führt.

Auch Gregor Bloèb und Nina Proll, beide Freunde des Sternenhimmels der ersten Stunde, leisten am 21. Dezember einen künstlerischen Beitrag am Birkenberg, um den spendenfreudigen Besuchern ein unterhaltsam-besinnliches Vergnügen zu bieten.

Spenden an Netzwerk Tirol

„Der Hauptzweck dieses Abends ist es, Gutes zu tun. Alle Einnahmen und Spenden werden zu 100 Prozent dem Netzwerk Tirol hilft zur Verfügung gestellt“, so TT-Volkskultur-Chef Hubsi Trenkwalder. „Die Gelder kommen dort an, wo sie gebraucht werden, und zwar rasch und unbürokratisch“, verspricht Herbert Peer, seines Zeichens Koordinator des Netzwerks.

Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. „Und wir werden an diesem Abend auch das Friedenslicht in Empfang nehmen, und die Besucher können dies mit nach Hause nehmen. Wir hoffen von ganzem Herzen auf viele Besucher und natürlich auf ein schönes Spendenergebnis“, so KR Thöni und Herbert Peer im Einklang.

