Tschechien nimmt Abschied von Ex-Außenminister Schwarzenberg

Prag – Tschechien hat in einer Trauerfeier mit staatlichen Ehren Abschied von dem Fürsten und früheren Außenminister Karel Schwarzenberg genommen. Erzbischof Jan Graubner zelebrierte am Samstag im Prager Veitsdom die Totenmesse. Zu den Ehrengästen zählten der tschechische Präsident Petr Pavel, seine slowakische Kollegin Zuzana Caputova und Vertreter der Adelshäuser Liechtenstein und Habsburg. „Er stand für Tugend und Nobilität", sagte der Theologe Tomas Halik in seiner Trauerrede. Schwarzenberg, der einem fränkisch-böhmischen Uradelsgeschlecht entstammte, war am 12. November im Alter von 85 Jahren in Wien gestorben.