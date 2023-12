Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit: Bedingung wären schärfere Kontrollen

Zumindest im Flugverkehr könnten die Grenzen fallen. Bedingung wären schärfere Kontrollen.

Wien – Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist bereit, das österreichische Schengen-Veto gegenüber Rumänien und Bulgarien zu lockern. Zumindest im Flugverkehr könnten die Grenzen fallen, berichteten Kurier (Sonntag-Ausgabe) und Kleine Zeitung (online) am Samstag aus Regierungskreisen. Die Landgrenzen würden den derzeitigen Status behalten, Bulgarien und Rumänien wären offiziell nicht Schengen-Mitglieder. Ein Sprecher des Innenministers bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Eine Bedingung dafür wären schärfere Grenzkontrollen, heißt es in den Berichten weiter. Karner reist am Montag nach Slowenien, um am Rande eines Treffens mit Vertretern dieser Länder darüber zu beraten, welche Bedingungen erfüllt sein müssten, damit Österreich dem sogenannten „Air Schengen" zustimme. Die Beratungen sollen am Dienstag im Rahmen des „Salzburg Forums" in Brdo Pri Kranju stattfinden.

📽️ Video | Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit

Als die von Österreich angedachten Bedingungen nennt der Kurier: Aufstockung des Frontex-Einsatzes in Bulgarien um das Dreifache, Geld für die Grenzschutz-Infrastruktur müsse von der EU-Kommission fließen; verstärkte Grenzkontrollen zwischen Bulgarien und Rumänien sowie zwischen Ungarn und Rumänien; die Entsendung von Dokumentenberatern aus Österreich an die Flughäfen in Bukarest und Sofia; die Übernahme von Asylbewerbern durch Rumänien und Bulgarien, insbesondere Afghanen und Syrer.

Europarechtler Obwexer: Plan rein rechtlich unproblematisch

Auch die Krone (online) berichtete am Samstagabend vom „Geheimplan" Karners. Rein rechtlich wäre der Plan unproblematisch, sagte Europarechtler Walter Obwexer von der Uni Innsbruck der Zeitung. Die Aufstockung für Frontex sei ohnehin beschlossene Sache, Übernahme von Asylwerbern sei kompatibel mit dem Unionsrecht – und: „Der Schengener Grenzkodex erlaubt es, die Abschaffung der Personenkontrollen an Binnengrenzen schrittweise vorzunehmen. Also etwa an Flughäfen."

Der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu reagierte erfreut auf die Ankündigung Karners. „Wir haben das Eis gebrochen! Österreich hat seine Position zum Schengen-Raum aufgeweicht und sich bereit erklärt, die Luftgrenzen für Rumänien abzuschaffen", schrieb Ciolacu laut bulgarischer Nachrichtenagentur BTA am späten Samstagabend auf Facebook. „Das bedeutet, dass die Rumänen nicht mehr in langen Warteschlangen stehen müssen, wenn sie innerhalb der EU fliegen. Wir haben in den letzten Monaten hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen, und ich bin all jenen dankbar, die sich für Rumänien eingesetzt haben."

Nach Jahren des Wartens werden wir diesen Traum gemeinsam verwirklichen. Marcel Ciolacu, rumänischer Ministerpräsident

Ciolacus Vorgänger, Senatspräsident Nicolae Ciuca von den mitregierenden Liberalen, rief jedoch zur „Vorsicht" auf. Die Ankündigung Karners sei auf jeden Fall „ermutigend", doch die gestellten Bedingungen müssten unter die Lupe genommen werden. Auch sei die Position der Niederlande in puncto Bulgariens Schengen-Beitritt zu eruieren, so Ciuca. Ein Beschluss wäre bis Ende des Jahres auf einer außerordentlichen Sitzung der EU-Innenminister möglich.

Der liberale Europaabgeordnete Dacian Ciolos erklärte, die Ankündigung Karners sei „gewiss kein Grund zum Jubeln", die rumänischen Bürgerinnen und Bürger wollten wissen, wann das EU-Land „dem Schengenraum endlich mit den Landgrenzen beitritt". Er forderte einen „klaren Fahrplan".

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos