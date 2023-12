Ruhezeiten gefälscht: Lkw-Lenker in Wattens mit mehreren Vergehen aus dem Verkehr gezogen

Wattens – Beamten der Landesverkehrsabteilung ging am Sonntag gegen 7.48 Uhr ein 54-jähriger Lkw-Lenker ins Netz. Der Italiener wurde bei Kontrollen in Wattens auf der A12 in Richtung Westen aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt stellten die Beamten 16 gravierende Übertretungen fest.