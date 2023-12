Rekord bei Nächtigungen für die Region Hall-Wattens

Für Werner Schiffner war die jüngste Vollversammlung die erste in seiner neuen Funktion als TVB-Obmann: Der langjährige Aufsichtsrat hat im Sommer die Nachfolge von Werner Nuding angetreten. Für seine Verdienste konnte Nuding eine Ehrenurkunde des Landes Tirol entgegennehmen. Infrastrukturell gab es in der Region viel Neues: Seit heuer bestehen drei neue Lauf- und Nordic-Walking-Strecken in Gnadenwald. Am Glungezer wurde der neue Panorama-Schützensteig eröffnet. (TT)