Betrunkener Lenker blieb nach spektakulärem Pkw-Überschlag in Rum unverletzt

Rum – Ein angetrunkener Fahrer verursachte in Rum am späten Sonntagabend einen Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich endete. Um kurz vor Mitternacht fuhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Rum in Richtung Süden. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 33-jähriger Beifahrer.