41-Jährige von Krampus in Ischgl zu Boden geworfen und schwer verletzt

Ischgl – Bei einem Vorfall auf dem Krampuslauf in Ischgl ist am 5. Dezember eine Security-Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Zu dem Vorfall am vergangenen Dienstag kam es laut Polizei gegen 21.30 Uhr im Bereich Dorfstraße/Silvrettastraße auf Höhe eines Sportartikelgeschäftes.