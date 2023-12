Cobra-Großeinsatz bei Festnahmeversuch eines 65-Jährigen im Burgenland

Schattendorf – Ein 65-Jähriger, der wegen Gewalt im familiären Umfeld festgenommen werden sollte und sich daraufhin in seinem Haus verschanzt hatte, hat am Montag in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) für einen Großeinsatz der Cobra gesorgt. Nach mehreren Versuchen, ihn dazu zu überreden, sich zu stellen, stürmte die Sondereinheit das Haus. Der Mann konnte jedoch nur noch tot aufgefunden werden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Medienberichte. Er dürfte Suizid begangen haben.