Naturpark Lech setzt auf Kontinuität: Heiner Ginther bleibt Obmann

Elmen – Raus aus den Turbulenzen und hinein in ruhigere Fahrwasser: Das dürfte das Ziel des Naturpark Tiroler Lech sein. Denn während es in der Geschäftsführung in den letzten Jahren gleich mehrfach Rochaden gab – sei es durch berufliche Neuorientierung, Mutterschutz oder Wohnortwechsel –, setzt die Generalversammlung auf Ebene des Vereinsvorstandes auf Kontinuität. „Eigentlich wollte ich ja nicht mehr Obmann machen. Ich hätte meinen Bürgermeister-Nachfolger Markus Sojer für den Posten vorgeschlagen. Aber die letzten Jahre waren durch die vielen Wechsel nicht ganz einfach und turbulent genug. Wir haben jetzt zwei neue Geschäftsführerinnen und ein neues Naturparkzentrum, in welchem unsere interaktive Ausstellung Platz gefunden hat. Da wollte man nicht auch noch einen neuen Obmann. Deshalb haben sie mich gebeten, weiterzumachen“, erklärt der alte und neue Obmann Heiner Ginther nach den Neuwahlen.