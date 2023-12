Mordprozess um mit 19 Messerstichen getötete Frau

Mit 19 Messerstichen soll ein 35-jähriger Mann am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine um sieben Jahre jüngere Ehefrau getötet haben. Danach sprang der gebürtige Syrer aus dem Fenster, überlebte aber den Sturz aus der im ersten Stock gelegenen Wohnung des Ehepaares. Am Mittwoch wird gegen ihn wegen Mordes am Landesgericht für Strafsachen verhandelt. Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.