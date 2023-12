Renovierung der Arzler Pfarrkirche füllt ein ganzes Buch

Arzl i. P. – Man mag es kaum glauben, aber was mit einer einzigen losen Eternitplatte am Dach der Pfarrkirche von Arzl i. P. begann, das wuchs sich in den vergangenen Jahren zu einer umfangreichen Sanierung des Gotteshauses samt Widum aus. Wie berichtet, kam es in der Folge auch zu archäologischen Grabungen mit interessanten Erkenntnissen und letztlich wurden aus der ominösen Eternitplatte abgerechnete 794.000 Euro. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch Land, Bundesdenkmalamt, Pfarre und Gemeinde Arzl, der Diözese, aber auch durch ein Patenprojekt mit der Bevölkerung.