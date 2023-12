30 Meter breite Mure verlegte Jerzner Straße in Arzl im Pitztal

Arzl im Pitztal – Anhaltender Regen führte in der Nacht auf Mittwoch zu einem Murenabgang in Arzl in Pitztal. Die Jerzner Landesstraße (L 243) wurde gegen 3.45 Uhr bei Straßenkilometer 1,17 auf einer Länge von 30 Meter etwa 40 cm hoch durch Schlamm, Geröll und Erdreich verschüttet. Verletzt wurde niemand, die Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt.