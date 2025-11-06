Hochzeitspaar des Jahres 2025
Sie haben sich im Jahr 2025 das Jawort gegeben? Dann nehmen Sie ab 11. Dezember teil an unserem Gewinnspiel zum Hochzeitspaar des Jahres teil.
Bis 11. Jänner 2026 können Sie Ihr bestes Hochzeitsfoto hochladen und das Webformular ausfüllen. Unter allen Einsendungen werden 3 Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je € 1.000,- verlost. Diese Gutscheine sind ausschließlich für das Eigenprogramm von iDEALTOURS einlösbar (aus den Katalogen “Inselträume”, “Badespaß”, “Vitalreisen” und “Erlebnis & Kultur”).
Die Hochzeitsfotos werden am 13. Februar 2026 als Beilage der Tiroler Tageszeitung bzw. auch online veröffentlicht.
Einsendeschluss ist der 11. Jänner 2026.
Laden Sie ab 11. Dezember Ihr Hochzeitsfoto hoch und nehmen Sie am Gewinnspiel teil!
Der Upload ist pro Hochzeitspaar auf EIN Foto beschränkt!
In Kooperation mit:
TEILNAHMEBEDINGUNGEN „HOCHZEITSPAAR DES JAHRES“
- Einsendeschluss: 12. Jänner 2025 (23:59 Uhr)
- Unter allen Einsendungen wird 3 x 1 Reisegutschein von iDEALTOURS im Wert von je €1.000,- (gültig auf das gesamte Eigenprogramm von iDEALTOURS, aus den Katalogen “Inselträume”, “Badespaß”, “Vitalreisen” und “Erlebnis & Kultur”) an die teilnehmenden Hochzeitspaare verlost.
- Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Tiroler Hochzeitspaare, die im Jahr 2024 geheiratet haben.
- Nur vollständige Einsendungen mit druckfähigen Fotos sind beim Gewinnspiel zugelassen.
- Der Upload ist pro Hochzeitspaar auf ein Foto beschränkt. Doppelte oder Mehrfach-Einsendungen werden nicht gewertet.
- Die Ermittlung der Gewinner findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Veröffentlichung der Hochzeitsfotos statt.
- Die Gewinner werden telefonisch bzw. per Mail verständigt und die Gewinnernamen veröffentlicht.
- Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ist nicht verpflichtet, eingesendete Fotos zu veröffentlichen – Einsendungen können ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
- Sollten aufgrund einer zu großen Anzahl an eingeschickten Fotos nicht alle veröffentlicht werden können, entscheidet das Los.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Eine Barablöse ist nicht möglich.
- Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Moser Holding und deren Angehörige sowie ständige und freie Mitarbeiter von iDEALTOURS sind nicht berechtigt an der Verlosung teilzunehmen.
- Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr.
- Die Teilnehmer sind mit der uneingeschränkten und unentgeltlichen Veröffentlichung von allen eingereichten Daten und fotografischen Aufnahmen im Internet und Printbereich der Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ausdrücklich einverstanden und haften dem Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH dafür, dass sie zur Rechteeinräumung berechtigt sind und weder dadurch noch durch die Fotos selbst in Rechte Dritter eingegriffen wird sowie die Zustimmung abgebildeter Personen zur Veröffentlichung vorliegt. Die Einsender besitzen die Veröffentlichungsrechte der eingesandten Fotos bzw. haben die Zustimmung des Fotografen eingeholt.