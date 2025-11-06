Hochzeitspaar des Jahres 2025

Sie haben sich im Jahr 2025 das Jawort gegeben? Dann nehmen Sie ab 11. Dezember teil an unserem Gewinnspiel zum Hochzeitspaar des Jahres teil.

Bis 11. Jänner 2026 können Sie Ihr bestes Hochzeitsfoto hochladen und das Webformular ausfüllen. Unter allen Einsendungen werden 3 Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je € 1.000,- verlost. Diese Gutscheine sind ausschließlich für das Eigenprogramm von iDEALTOURS einlösbar (aus den Katalogen “Inselträume”, “Badespaß”, “Vitalreisen” und “Erlebnis & Kultur”).

Die Hochzeitsfotos werden am 13. Februar 2026 als Beilage der Tiroler Tageszeitung bzw. auch online veröffentlicht.

Einsendeschluss ist der 11. Jänner 2026.

Laden Sie ab 11. Dezember Ihr Hochzeitsfoto hoch und nehmen Sie am Gewinnspiel teil!

Der Upload ist pro Hochzeitspaar auf EIN Foto beschränkt!

In Kooperation mit:

© Idealtours