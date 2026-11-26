Hochzeitspaar des Jahres 2026 gesucht: Zeigt uns eure schönsten Fotos
Sie haben sich 2026 das Jawort gegeben? Dann machen Sie mit bei der Suche nach dem Hochzeitspaar des Jahres! Laden Sie Ihr Hochzeitsfoto hoch und werden Sie Teil unserer großen Bildergalerie. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Reisegutscheinen.
Der erste Blick, das Ja-Wort, ein Lachen nach der Trauung oder ein besonderer Moment mit Familie und Freunden: Hochzeitstage sind voller Augenblicke, die in Erinnerung bleiben. Die Tiroler Tageszeitung sucht auch heuer wieder das Hochzeitspaar des Jahres– und lädt alle Paare, die sich 2026 das Jawort gegeben haben, zum Mitmachen ein.
Laden Sie Ihr schönstes Hochzeitsfoto hoch und erzählen Sie uns von Ihrem besonderen Tag. Die eingereichten Bilder sammeln wir in einer großen Bildergalerie.
Mitmachen und Reisegutschein gewinnen
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden drei Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je 1000 Euro verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner geben wir Ende Februar 2027 bekannt.
Die Hochzeitsfotos werden am 12. Februar 2027 auch als Beilage der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Wenn Sie 2026 geheiratet haben, machen Sie mit und teilen Sie Ihr schönstes Hochzeitsfoto mit uns.
In Kooperation mit:
TEILNAHMEBEDINGUNGEN „HOCHZEITSPAAR DES JAHRES“
- Einsendeschluss: 10. Jänner 2027 (23:59 Uhr)
- Unter allen Einsendungen wird 3 x 1 Reisegutschein von iDEALTOURS im Wert von je €1.000,- (gültig auf das gesamte Eigenprogramm von iDEALTOURS, aus den Katalogen “Inselträume”, “Badespaß”, “Vitalreisen” und “Erlebnis & Kultur”) an die teilnehmenden Hochzeitspaare verlost.
- Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Tiroler Hochzeitspaare, die im Jahr 2026 geheiratet haben.
- Nur vollständige Einsendungen mit druckfähigen Fotos sind beim Gewinnspiel zugelassen.
- Doppelte oder Mehrfach-Einsendungen werden nicht gewertet.
- Die Ermittlung der Gewinner findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Veröffentlichung der Hochzeitsfotos statt.
- Die Gewinner werden telefonisch bzw. per Mail verständigt und die Gewinnernamen veröffentlicht.
- Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ist nicht verpflichtet, eingesendete Fotos zu veröffentlichen – Einsendungen können ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
- Sollten aufgrund einer zu großen Anzahl an eingeschickten Fotos nicht alle veröffentlicht werden können, entscheidet das Los.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Eine Barablöse ist nicht möglich.
- Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Moser Holding und deren Angehörige sowie ständige und freie Mitarbeiter von iDEALTOURS sind nicht berechtigt an der Verlosung teilzunehmen.
- Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr.
- Die Teilnehmer sind mit der uneingeschränkten und unentgeltlichen Veröffentlichung von allen eingereichten Daten und fotografischen Aufnahmen im Internet und Printbereich der Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH und deren Social-Media-Plattformen ausdrücklich einverstanden und haften dem Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH dafür, dass sie zur Rechteeinräumung berechtigt sind und weder dadurch noch durch die Fotos selbst in Rechte Dritter eingegriffen wird sowie die Zustimmung abgebildeter Personen zur Veröffentlichung vorliegt. Die Einsender besitzen die Veröffentlichungsrechte der eingesandten Fotos bzw. haben die Zustimmung des Fotografen eingeholt.