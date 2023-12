Wintersport in Sölden: Pistenspaß XXL!

3 Dreitausender-Skiberge, 2 Gletscherskigebiete, 31 moderne Liftanlagen und satte 144 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade – das Skigebiet Sölden besticht durch Weitläufigkeit und maximale Abwechslung. Tiroler:innen genießen das riesige Angebot mit der Regio Card, Snow Card und speziellen Tiroler Tarifen.

Sölden. Ein klingender Name, der in Tirol und weit darüber hinaus untrennbar mit dem alpinen Skisport verbunden ist. Die Faszination für Skifahren wird hier seit 75 Jahren richtiggehend zelebriert. Seit Gründung der Bergbahnen Sölden im Jahr 1948 gilt das Skigebiet als eines der modernsten und besten im Alpenraum – die perfekte Kombination aus landschaftlicher Vielfalt und ausgeprägtem Qualitätssinn macht’s möglich. Superlative wie die BIG3, also 3 liftmäßig erschlossene Dreitausender – mehr als jedes andere Skigebiet in Österreich – unterstreichen den Vorreiterstatus von Sölden.

Viel Platz für freie Schwünge. Hier am Ski zu stehen, bedeutet maximalen Pistenspaß und Tage voller Abwechslung. Trotz der hohen Popularität des Skigebiets bei Einheimischen und internationalen Gästen bietet die insgesamt 429 Hektar große Pistenfläche jederzeit genügend Platz für individuelle Schwünge. Selbst an starken Skitagen findet man am Erlebnisberg Gaislachkogl, am sonnenverwöhnten Giggijoch und auf den Gletschern seine Ideallinie auf den stets perfekt präparierten Pisten. Dabei gibt’s für jede Könnerstufe das richtige Setting – vom Neuling und Genusscarver bis zum Pistencrack, der auf den Spuren der Weltcupstars fährt.

Wer flottes Carving auf sonnigen, breiten Pisten liebt, ist in Sölden richtig.

Höchst komfortable Bahnen. Den Schlüssel für die rasche Verteilung der Gäste im Skigebiet bilden die modernen Liftanlagen der Bergbahnen Sölden. Mit der Giggijochbahn und der Gaislachkoglbahn stehen gleich zwei der weltweit leistungsstärksten Seilbahnen im Ötztal. Heißt: In nur 12 Minuten Fahrtzeit schwebt man vom Ortszentrum mit Gondelwechsel in der Mittelstation auf den 3.040 m hohen Gaislachkogl, in weniger als 9 Minuten aufs Giggijoch (2.283 m). Selbst in den Hauptstoßzeiten bilden sich daher keine Warteschlangen. Als weiteres Seilbahn-Highlight verbindet das „Golden Gate to the Glacier“ das Winter- mit dem Gletscherskigebiet.

In wenigen Minuten geht’s mit topmodernen Bergbahnen vom Ortszentrum auf über 3.000 Meter.

Absolute Schneesicherheit. Von den 31 Liftanlagen Söldens liegen 20 auf über 2.000 m Höhe. Sieben reichen hinauf bis auf über 3.000 m. Der Großteil des erschlossenen Skigeländes liegt somit auf über 2.000 m, die Gletscherpisten am Rettenbach- und Tiefenbachferner erstrecken sich sogar bis auf 3.340 m. Diese außergewöhnlichen Marken im Verbund mit modernster Beschneiungstechnik auf fast 80 % der Skigebietsfläche garantieren verlässlich Schnee von Oktober bis Mai.

Highlights für Skifahrer:innen. Die ganze Vielfalt Söldens zeigt sich an den verschiedenen Highlights und Attraktionen im Skigebiet. Einige davon im Schnelldurchlauf: Bester Ort für Fullspeed Carving – die einladenden „Skiautobahnen“ auf den Gletschern inklusive Durchfahrt des 200 m langen Skitunnels. Für knackige Challenges – die anspruchsvollen Abfahrten vom Gaislachkogl und der gnadenlose Weltcup-Steilhang am Rettenbachgletscher. Für Ausdauernde – die 15 km lange Abfahrt von der BIG3 Plattform der Schwarzen Schneide ins Tal (Höhenunterschied: 1.970 m!) oder die 50 km lange Skirunde „BIG3 Rallye“. Bester Aussichtspunkt – am BIG3 Gaislachkogl, direkt an der Bergstation der Gaislachkoglbahn, am Dach des spektakulären Gourmetrestaurants ice Q. Auch die anderen beiden BIG3 Plattformen lohnen einen Besuch: Der Felssteg der BIG 3 Panoramaplattform am Tiefenbachferner zählt zu den beliebtesten Fotomotiven im Skigebiet, während die BIG3 Naturplattform Schwarze Schneide etwa 15 Gehminuten über der Bergstation der Schwarze Schneidbahn thront. Nicht zuletzt punktet Sölden mit dem Snowpark am Giggijoch auch bei Freeskiern.

Ob schnelle Stärkung oder ausgedehntes Gourmet-Menü, Söldens Berggastronomie verwöhnt auf höchstem Niveau.

Eindrucksvolle Pistenpause. Nach 75 Jahren Erfolgsgeschichte darf man sagen, „typisch Sölden“, dass hier auch das Einkehren spektakulär ausfällt. Beste Blicke auf das verschneite Ötztaler Bergpanorama sind auch in der herausragenden Berggastronomie omnipräsent. Aushängeschilder wie das ice Q und FALCON Restaurant bilden dabei die kulinarische und architektonische Speerspitze. Ein Besuch in der Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS auf dem Gipfel des Gaislachkogels ist dann noch die Krönung eines tollen Sölden-Skitags.