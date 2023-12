Hilfe für Kreditnehmer: Grüne fordern Umwandlung von variablen Zinsen

Die ÖVP will Familien, die in den vergangen Jahren Immobilien erworben haben, unter die Arme greifen. Über Vorschläge der Grünen wird diskutiert, der WKÖ-Bankenvertreter warnt vor „verfassungsrechtlich bedenklichen Schnellschüssen“.

„Das, was uns eint ist das Ziel, dass wir jenen Menschen, und vor allem auch den Familien hier unter die Arme greifen wollen“, sagte Wöginger am Mittwoch nach der Ministerratssitzung. „Die Maßnahmen, wie wir dorthin kommen, die müssen wir diskutieren.“ Damit habe Wöginger aber nicht gemeint, dass man dem grünen Vorschlag offen stehe – im Gegenteil, der Entwurf für einen Initiativantrag sei „kein Thema“, hieß es aus dem Klub zur APA.

Der Konvertierungsanspruch soll laut dem Vorschlag ein Umstellen ermöglichen, als ob die Kreditnehmer und die Bank bereits ursprünglich („vor dem unvorhergesehenen Zinsanstieg“) einen fixen anstatt eines variablen Kreditsatzes vereinbart hätten. Es würde also rückwirkend zu den damaligen Konditionen abgeschlossen – nur mit Fixzins. Die Banken sollen den Kreditkunden innerhalb von zwei Monaten ein Umstiegs-Angebot vorlegen, in dem der Fixzins genannt wird.

Wöginger sprach von einer „dramatischen Veränderung“ in den letzten zwei Jahren bei den Zinssätzen. „Variable Zinssätze sind stark und rasant gestiegen, und das ist natürlich für diese Familien in Zeiten wie diesen de facto unerschwinglich.“

Auch bei den Banken hält sich die Begeisterung für den Vorschlag der Grünen in Grenzen. Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ, warnte in der ZiB13 vor „verfassungsrechtlich bedenklichen Schnellschüssen“. Dem Vorstoß fehle die „wirtschaftliche Basis“, kritisierte Rudorfer, der zudem auf die Wahlmöglichkeit der Kundinnen und Kunden verwies. Einige hätten sich durch einen variablen Zinssatz - „das war ihre Wahl“ - in den vergangenen Jahren viel Geld erspart. Wichtig sei, betonte Rudorfer weiter, dass jenen Menschen geholfen werde, die Probleme bei der Kreditrückzahlung haben. Banken würden bereits Hilfe anbieten, so der WKÖ-Bankenvertreter in einer späteren Aussendung. Auch gibt er zu Bedenken, dass Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer mit einem Fixzins benachteiligt werden würden. „Diese politische Vollkaskomentalität halten wir für den falschen Weg“, so Rudorfer.