Hamas-Medien: 24 Tote bei israelischem Angriff in Rafah

Bei einem israelischen Angriff auf zwei Häuser im Zentrum der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach Berichten von Medien, die der militanten Palästinenser-Organisation Hamas nahestehen, 24 Menschen umgekommen. Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Nacht auf Donnerstag sind in Jenin im Westjordanland nach offiziellen palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Es gab zunächst keine Bestätigung der palästinensischen Behörden für die Ereignisse in Rafah. Die Stadt im südlichen Gazastreifen befindet sich der einzige Grenzübergang nach Ägypten.

Zwei der Opfer in Jenin seien bei einem Drohnenangriff auf ein Haus getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Ein dritter Mensch erlag demnach wenig später seinen Verletzungen. Einer der Toten war ein Minderjähriger. Von der israelischen Armee gab es dazu zunächst keine Informationen.

Die Hamas, der Hauptgegner Israels im neuen Nahost-Krieg, feuert unterdessen nach Angaben der israelischen Streitkräfte weiterhin Raketen aus der von Angriffen ausgenommenen "humanitären Zone" im bis dato von ihr kontrollierten Gazastreifen ab. Seit der Einrichtung der Schutzzone für Zivilisten am 18. Oktober seien aus dem Gebiet rund um die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste 116 Raketen auf Israel abgeschossen worden, teilte das Militär am Mittwoch mit.