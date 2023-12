„Die Sünderblut-Saga“ von Christine Hackl-Neuner: Im Bann der sieben Todsünden

Breitenwang – Christine Hackl-Neuner sucht die Herausforderung – zumindest was ihr Hobby, die Schriftstellerei, angeht. Ihrem Erstlingswerk „Rückgrat“, einem historischen Roman, der vom epischen Kampf der Tiroler gegen die Franzosen erzählt, folgt nun „Die Sünderblut-Saga“. Hackl-Neuner beschäftigt sich darin mit den sieben Todsünden. „Mich hat anfangs das Wort Todsünde fasziniert. Der Idee folgte die Schwierigkeit, Zorn, Geiz, Neid, Trägheit, Unmäßigkeit, Wollust und Hochmut einzelnen Charakteren zuzuschreiben“, erzählt die 55-jährige Breitenwangerin. Fast acht Jahre hat Hackl-Neuner an der Geschichte geschrieben. „Es war sehr komplex, die Todsünden dann noch in einen Unterhaltungsroman zu verpacken“, sagt sie.