Australierin soll ihre vier Kinder getötet haben: Freispruch nach 20 Jahren

Sydney – 20 Jahre saß eine Australierin wegen des Todes ihrer vier kleinen Kinder im Gefängnis – nun hat ein Gericht ihre Verurteilung aufgehoben. Die Beweise aus dem ursprünglichen Prozess gegen die Frau seien nicht zuverlässig, entschied Andrew Bell, Oberster Richter am Berufungsgericht für Strafsachen des Bundesstaates New South Wales, am Donnerstag.