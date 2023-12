30 Jahre Mondo Therm

Die Firma Mondo Therm in Ötztal Bahnhof feierte kürzlich im Bergl Keller in Imst ihr 30-jähriges Bestehen und durfte bei diesem Anlass 15 Mitarbeiter für 10- bis 30-jährige Firmenzugehörigkeit auszeichnen.

1993 wurde von Martin Lehner in Ötztal-Bahnhof die Mondo Therm Handels GmbH gegründet. Das Unternehmen hat sich in 30 Jahren zum kompetenten Anbieter von Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Energiesystemen entwickelt. Das Angebot „Tiroler Wärme“ umfasst von der Holzheizung über Erdwärmeanlagen, Luftwärmepumpen bis zur Photovoltaikanlage. Mit den hauseigenen Bohrgeräten kann Mondo Therm Erdwärmeheizungen ohne fremde Dienstleister realisieren. „Wichtig war uns immer ein starker Bezug zur Region – sowohl was Kunden als auch Lieferanten angeht“, gibt sich Martin Lehner überzeugt – die gestiegene Wertschätzung regionaler Produkte in den letzten Jahren gibt dem Unternehmen recht.