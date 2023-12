Christkindleinzug, Bob- und Skeleton-Weltcup und viel Musik: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Heiligabend nähert sich mit großen Schritten. Mittlerweile steht bereits das dritte Adventwochenende vor der Tür. Auch kurz vor Weihnachten ist der Veranstaltungskalender in Tirol prall gefüllt. Musikalisch etwa wird eine breite Palette geboten. Von weihnachtlichen Konzerten bis zu Elektro-(Austro)pop mit Austrofred und Kurt Razelli ist einiges los. Mit Christkindleinzügen und sportlichen Events wird auch sonst einiges geboten.

📅 FREITAG (15. Dezember)

Mira Lu Kovacs & Clemens Wenger: Sad Songs to cry to

Mira Lu Kovacs (5K HD, My Ugly Clementine) und Clemens Wenger (5/8erl in Ehr´n, JazzWerkstatt Wien) widmen sich der Traurigkeit und bringen die traurigen Gefühle am Freitag in das Treibhaus in Innsbruck. Neben einigen Eigenkompositionen bearbeitet das Duo eine Auswahl aus bekannten Liedern aus der Popgeschichte. Von „Get Lucky“ von Daft Punk über Jazzklassiker à la Chet Baker wie „I´m Old Fashioned“ bis zu deutschsprachigen Liedern wie „Halt dich an deiner Liebe fest“ von Rio Reiser darf man stilvoll traurig sein. Los geht's um 20 Uhr, Karten dazu gibt es HIER.

Super Rock in Wörgl

Superrock ist eine Band mit Wurzeln imTiroler Unterland, die im Rock- und Bluesgenre beheimatet sind. Ihre Texte sind eine Mischung aus Tiroler Dialekt und Englisch. Am Feitag kommt die Dreierkombi im Komma in Wörgl auf. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

4Real American Gospel in Fügen

Nach den Erfolgen der letzten Jahre geht auch heuer wieder die gefeierte internationale Gospel-Formation 4Real auf Österreich-Tour und kommt am Freitag nach Fügen. Mit 4Real lassen Lead-Sängerin Shelia Michellé aus Nashville Tenessee und ihre MusikerInnen ihrer Leidenschaft für spirituelle und emotionsgeladene Gospel Musik aus allen Jahrzehnten freien Lauf. Los geht's um 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

Ski-Openings auf den Tiroler Pisten Einige Skigebiete starten am Wochenende in die neue Saison. Eine Liste davon haben wir HIER zusammengestellt.

Landecker Musikschuladvent

Die Landesmusikschule Landeck lädt am Freitag ab 17.30 Uhr zum traditionellen Musikschuladvent ein. SchülerInnen der Landesmusikschule versprühen kurz vor dem Dritten Advent Weihnachtsstimmung. Die ZuschauerInnen erwartet vorweihnachtliche Musik vorgetragen von SchülerInnen der Landesmusikschule Landeck in unterschiedlichsten Ensembles. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Xylouris White in Innsbruck

Die Zusammenarbeit des Lautenspielers und Sängers George Xylouris aus Kreta und des Dirty Three-Schlagzeugers Jim White aus Australien gilt als eines der außergewöhnlichsten musikalischen Mashups der Welt. Bei ihrem Auftritt in der p.m.k am Freitag ab 22 Uhr wird das Duo auch Stücke aus ihrem neuen Album „The Forest in Me“ performen. Weitere Infos und Karten HIER.

📅 SAMSTAG (16. Dezember)

Austrofred und Kurt Razelli in Hall

Austrofred, bekannt für seine Kombination aus Queen-Hits und Austropop-Texten und Kurt Razelli, seines Zeichens Mash-Upper von Politiker-Sagern mit Hip-Hop-Beats, zieht es am Samstag für ein Gipfeltreffen der Charakterköpfe ins Stromboli in Hall. Beginn ist um 20.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Kurt Razelii (r.) war Ende November bereits mit Ex-Poltiker Matthias Strolz in Innsbruck zu Gast. Jetzt zieht es ihn mit Musiker Austrofred als Co-Partner ins Haller Stromboli. © GEORG HOCHMUTH

Christkindleinzug in Imst

Am Samstag hält das Christkind Einzug in Imst. Um 17.30 Uhr zieht das Christkind von der Pfarrkirche Imst hin zur Johanneskirche. Dort findet nach einer kurzen Ansprache die Segnung in der Johanneskirche statt.

Leider abgesagt: Voodoo Jürgens in St. Johann

Eigentlich sollten der Wiener Musiker Voodoo Jürgens und seine Band die „Ansa Panier“ am Samstag in den Kaisersaal in St.Johann kommen. Das Konzert musste nun kurzfristig wegen Krankheit abgesagt werden. Tickets können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Forever Young – Ü30 Party in Innsbruck

Best Ager und alle die es noch werden wollen aufgepasst: Die Tore der Orangerie / Congress Innsbruck öffnen am Sonntag wieder einmal für alle Tanzfreudigen über 30 ihre Tore. Ab 21 Uhr gibt's die größten Hits der 80er, 90er & 2000er sowie der aktuellen Charts. Mehr Infos HIER.

Poetry Slam in Kufstein

In modernem Dichterwettstreit treten fünf DichterInnen in zwei Runden mit selbstgeschriebenen Texten, ohne Hilfsmittel und einem Zeitlimit von sechs Minuten gegeneinander um die Gunst des Publikums an. Allein durch die Lautstärke des Applauses entscheidet sich, wer gewinnt. NewcomerInnen und erfahrene Größen messen sich am Samstag in der Arche in Kufstein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (15. bis 17. Dezember)

Bob- und Skeleton-Weltcup in Innsbruck

Von Freitag bis Sonntag trifft sich auch heuer die Elite des Bob- und Skeletonsports im Olympia-Eiskanal in Innsbruck-Igls. Es ist die dritte Station des Weltcups in der aktuellen Saison, bei der die Weltspitze um Punkte kämpft. Das Highlight sind die Bobraftig-Gästefahrten nach den Rennen. Aber auch die Raiderette-Cheerleader werden mit ihren akrobatischen Shows für Staunen und große Augen sorgen. Musikalische Umrahmung kommt von der Guggamusik aus Kundl. Alles dazu HIER.

Weihnachtsmärkte in Tirol Alle Informationen und Öffnungszeiten der acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ gibt es HIER. ⭐Bergweihnacht Innsbruck Altstadt und Marktplatz: 15. Nov. bis 23. Dez., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr);

Maria-Theresien-Straße: 25. Nov. bis 6. Jän., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr;

Hungerburg: tägl. 24. Nov. bis 6. Jän., Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Sa, So und feiertags nur bis 18 Uhr.

St. Nikolaus: 24. Nov bis 31. Dez. tägl. 16 bis 21 Uhr;

Wilten: 24. Nov bis 22. Dez. tägl. 16 bis 20 Uhr ⭐St. Johanner Weihnachtsmarkt Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 01.12.2023 - 24.12.2023. An den vier Adventswochenenden, Fr bis So, ab 12 Uhr, am 24.12. ab 10 Uhr ⭐Weihnachtsmärkte in Seefeld Seefelder Weihnachtsmarkt: 1. Dez. bis 6. Jän., tägl. 14 bis 21 Uhr;

Leutascher Museumsadvent und Christkindlmarkt: 03., 10. und 17.12. ab 15 Uhr ⭐Rattenberger Advent Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 24.11.2023 - 17.12.2023; Fr ab 16 Uhr, Sa ab 13.30 Uhr, So ab 15 Uhr ⭐Haller Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; Mo-Fr 15 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 20 Uhr; So 13 bis 20 Uhr; 8. Dez. 10 bis 20 Uhr; Gastrostände haben tägl. bis 21 Uhr geöffnet ⭐Weihnachtsmarkt Kufstein Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 24. Nov. bis 23. Dez., Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertag 14 bis 20 Uhr, Mo/Di Ruhetag

Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein: 25. Nov. bis 17. Dez., jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr ⭐Schwazer Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; geöffnet an allen Wochenenden von Fr bis So sowie am 4. und 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr (sonntags und 04.12. bis 20 Uhr) ⭐Achensee Weihnacht Pertisau, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 23.11.2023 - 17.12.2023

Ausstellung „Vom kleinen Saurier zum Ritter Rost“ in Hall

Eine illustre Gästeschar besucht die Burg Hasegg: der ängstliche Ritter Rost, das mutige Burgfräulein Bö und der freche Feuerdrache Koks. Normalerweise bewohnen sie eine eiserne Burg und erleben fabelhafte Abenteuer in Schrottland. Ihr Erfinder ist der deutsche Zeichner und Autor Jörg Hilbert. Sein Frühwerk zeigte Hilbert dem Tiroler Künstler Paul Flora. Über dessen Nachlass kamen die Zeichnungen in der Bibliothek des Ferdinandeums kürzlich wieder zum Vorschein. Es geht also auf eine Reise in den Fabelwesenwald zu Ritter Rost und seinen Freunden. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Außerferner Weihnachtsmarkt in Reutte

Bereits zum elften Mal lädt die Marktgemeinde Reutte am Wochenende zum Außerferner Weihnachtsmarkt. Jeweils ab 14 Uhr präsentieren zahlreiche AusstellerInnen aus der Region und dem Umfeld ihre selbstgefertigten Artikel. Kekse, Tee, Glühwein und besinnliche Blasmusik gibt es an allen drei Tagen inklusive. Mehr dazu gibt es HIER.

Wao-Festival in Mayrhofen

Unter dem Titel „We are one!“ findet am Wochenende ein Speaking-, Lifestyle- und Musikevent in Mayrhofen-Hippach statt. Der Ort wird während der drei Tage zur Lifestyle- und Entertainment-Plattform mit über 40 DJs und Speakern auf drei Haupt-Locations. Der internationale DJ-Superstar Lost Frequencies wird als Headliner am Samstag auftreten. Alles dazu gibt es HIER.

Elektronische Beats mit dem belgischen DJ Lost Frequencies gibt es am Samstag in Mayrhofen zu hören. © Looneke van der Palen

📅 SAMSTAG und SONNTAG (16. und 17. Dezember)

Ski Food Festival in Kaltenbach-Fügen

Ein Ski-Opening der etwas anderen Art hat sich in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach und im Skigebiet Spieljoch in Fügen etabliert. Bereits zum fünften Mal wird das Ski Food Festival, eine Fusion aus Skivergnügen und kulinarischen Genüssen, veranstaltet. Auf den teilnehmenden Hütten werden Drei-Gänge-Menüs mit Spezialitäten aus jeweils einem anderen Land serviert, zubereitet von internationalen Starköchen. Voraussichtlich nehmen zehn Hütten teil, darunter die Kristallhütte, die an beiden Tagen besondere kulinarische Spezialitäten bieten. Inspiriert von der Kochkunst eines lokalen Starkochs wird auf der Hütte israelisch gekocht und für Gäste ein besonderes Drei-Gänge-Menü angeboten. Zusätzlich gibt es eine Live-Performance des israelischen Künstlers Amon Lipkin. Mit seiner Singer-Nähmaschine fertigt er live einzigartige Skizzen inspiriert von der atemberaubenden Bergwelt ringsum an. Mehr Infos dazu HIER.

📅 SONNTAG (17. Dezember)

Innsbrucker Christkindleinzug

Der traditionelle Einzug des Christkindls geht am Sonntag in der Landeshauptstadt über die Bühne. Auch in diesem Jahr werden wieder rund 25.000 ZuschauerInnen erwartet, die den alljährlichen Weg des Christkindes durch die Innsbrucker Innenstadt säumen. Start des Einzugs ist um 17 Uhr bei der Triumphpforte. Von dort führt der Weg über die Maria-Theresien-Straße, den Marktgraben, die Herzog-Otto-Straße und der Herrengasse bis zum Platz vor dem Tiroler Landestheater wo das Christkind mit all seinen BegleiterInnen eintrifft. Als feierlicher Abschluss wird dort gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen. Der Eintritt ist frei, mehr dazu HIER.

Am Sonntag zieht das Christkind, begleitet von Hirten, Engeln und Schafen wieder in die Innsbrucker Innenstadt ein. © GERHARD BERGER

Adventsingen in Bruggen, Telfs und Matrei

Am Sonntag findet in gleich drei Tiroler Orten das Adventsingen statt und sorgt bei den ZuhörerInnen für wohlige Klänge. Der Gemischte Chor Matrei am Brenner findet am Sonntag um 17 Uhr in der Pfarrkirche Matrei zusammen. Mit dabei sind die Matreier Zithermusig, der Ellbögener Viergesang, Wohlklang, die Matreier Klarinettenmusig sowie Gaby und Thomas Arbeiter, die weihnachtliche Texte lesen werden.

Ebenfalls um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche Bruggen das Adventsingen statt, das heuer unter dem Motto „Licht, wo es dunkel ist“ steht. Es spielen auf: der Bruggner Viergesang, die Ohrenschmalzler, Martin Kössler an der Orgel, Hermann König mit der steirischen Harmonika und die Gruppe „Darstellendes Spiel“ der Sportmittelschule Prutz/Ried.

Auch in Telfs wird am Sonntag gesungen. Das traditionelle Adventsingen der Landesmusikschule findet ab 18 Uhr in der Auferstehungskirche in Telfs statt.Es musizieren SchülerInnen und LehrerInnen der Landesmusikschule Telfs, besinnliche Texte liest Pater Severin Mayrhofer. (TT.com)