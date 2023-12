„Elisabeth“ machte sie berühmt: Ab Samstag spielt Maya Hakvoort am Landestheater

Der Kassenschlager „Elisabeth“ machte Maya Hakvoort zum Musical-Star. Ab Samstag spielt die Niederländerin am Tiroler Landestheater eine Filmdiva in Andrew Lloyd Webbers „Sunset Boulevard“.

Innsbruck – Der Begriff Star ist als Journalist schnell einmal zur Hand. Im Fall von Maya Hakvoort ist das schmückende und schmucke Beiwort aber keine Übertreibung. Die Niederländerin schaffte in der Titelrolle des Musicals „Elisabeth“ vor 30 Jahren den Durchbruch, auch international. Die Produktion des Theaters an der Wien war über Jahre ein Kassenmagnet.

Ab kommendem Samstag ist Hakvoort am Tiroler Landestheater zu erleben – als Norma Desmond in Andrew Lloyd Webbers Musical „Sunset Boulevard“. Norma, ein in Vergessenheit geratener Filmstar, lebt im Glauben, dass sich immer noch halb Hollywood um sie reiße.