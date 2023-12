Nationalrat beschließt Mietdeckel und Strombremse

Mit einem breiten Programm verabschiedet sich der Nationalrat am Freitag in die Weihnachtspause. Beschlossen werden etwa ein Mietdeckel und eine Verschärfung des Verbotsgesetzes. Ein Aus kommt für Gas-Heizungen im Neubau, die Stromkosten-Bremse wird bis Ende 2024 verlängert. Zudem werden die beiden geplanten Untersuchungsausschüsse in Kraft gesetzt.