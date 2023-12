Ob Winterstiefel oder Gutscheine: Die „Wichtel Challenge“ erfüllt Wünsche

Innsbruck – Eine Frau wünscht sich eine Wärmflasche, eine andere Winterstiefel und eine dritte einfach einen Gutschein für einen Supermarkt, um sich und ihrem Kind für Weihnachten einmal etwas Besonderes kochen zu können. Wie gut, dass es „Wichtel“ wie Christiane Kimeswenger gibt. Sie erfüllt gleich allen drei Klienten von „lilawohnt“ (vormals „DOWAS für Frauen“) deren Wunsch. „Ich mache das, weil ich mich noch erinnern kann an Zeiten, in denen ich mir selbst gut überlegen musste, was ich mir leisten kann“, erklärt sie ihr Engagement als „Wichtel“. In den vergangenen Jahren hat sie immer wieder an der „Wichtel Challenge“ teilgenommen, einer Plattform, betrieben von einem ehrenamtlichen Team, bei der sozial bedürftige Menschen über eine soziale Einrichtung ihren Herzenswunsch deponieren können.